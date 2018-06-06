06.06.2018, 18:40

ФОТО: Около 900 солдат союзнических войск наградили в Тапа медалями за участие в обороне Эстонии

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Около 900 солдат союзнических войск наградили в Тапа медалями за участие в обороне Эстонии
Siim Verner Teder

Вчера, в Тапа, на прошедшем в городке Сил обороны построении, министр обороны Юри Луйк и командующий Силами обороны генерал Рихо Террас вручили солдатам батальона союзников медали за выполненную ими миссию, сообщает пресс-служба Министерства обороны ЭР.

Министр обороны Юри Луйк поблагодарил солдат за службу и вклад, внесенный ими в обороноспособность Эстонии.

„Сто лет назад британские и датские солдаты стояли вместе с эстонцами здесь, чтобы сражаться за нашу независимость и свободу. Сегодня вы вновь стоите здесь, чтобы хранить и защищать эту свободу, а также поддерживать нашу безопасность и безопасность наших союзников”, — сказал Луйк.

Siim Verner Teder

Министр обороны добавил, что мужчины и женщины, служащие в Тапа, представляют самый сильнейший в мире военный союз, а также солидарность между союзниками по НАТО.

Командующий Силами обороны генерал Рихо Террас подарил на построении контингенту союзников флаг командующего Силами обороны.

На построении медали были вручены примерно 700 британским и 200 датским солдатам в благодарность за образцовую службу и сотрудничество в составе батальона союзников.

Siim Verner Teder

Международный союзнический батальон, в состав которой на настоящий момент входят британские и датские военнослужащие, приступила к службе в Тапа в начале апреля прошлого года; батальон входит в состав 1-й пехотной бригады.

Siim Verner Teder
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