01.08.2017, 19:21

ФОТО: Охранявший Пенса бронированный внедорожник Gurkha Tacticali — что за зверь?

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rus.delfi.ee
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Gurkha Tactical turvamas USA asepresidenti Mike Pence'i tema visiidil Tallinnas
Gurkha Tactical turvamas USA asepresidenti Mike Pence'i tema visiidil TallinnasFoto: Karli Saul

Во время визита в Эстонию вице-президента США Майка Пенса на улицах столицы можно было наблюдать непривычный взгляду простого обывателя бронированный внедорожник Gurkha Tacticali.

Транспортное средство принадлежит Банку Эстонии и было приобретено в 2010 году в связи с повышенным в результате перехода на евро риском при перевозе наличных средств.

Бронемашина вмещает восемь человек, имеет четыре боковые двери и задний люк. Ее стоимость, согласно данным из интернета, составляет около 200 000 долларов США.

Вес бронемашины составляет 8618 кг, высота — 2,457 метра, длина — 5,664 метра. Топливный бак емкостью 151 литров позволяет проехать максимально 600 километров, что означает расход 25 литров на 100 км.

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