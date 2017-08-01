ФОТО: Охранявший Пенса бронированный внедорожник Gurkha Tacticali — что за зверь?

Во время визита в Эстонию вице-президента США Майка Пенса на улицах столицы можно было наблюдать непривычный взгляду простого обывателя бронированный внедорожник Gurkha Tacticali.

Транспортное средство принадлежит Банку Эстонии и было приобретено в 2010 году в связи с повышенным в результате перехода на евро риском при перевозе наличных средств.

Бронемашина вмещает восемь человек, имеет четыре боковые двери и задний люк. Ее стоимость, согласно данным из интернета, составляет около 200 000 долларов США.

Вес бронемашины составляет 8618 кг, высота — 2,457 метра, длина — 5,664 метра. Топливный бак емкостью 151 литров позволяет проехать максимально 600 километров, что означает расход 25 литров на 100 км.