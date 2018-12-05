ФОТО: "Оглянись, мы рядом!" — танцевальный флешмоб в поддержку детей с особыми потребностями прошел "на ура"

Это мероприятие проводится каждый год в рамках "Совместной недели", которая проходит по всей Эстонии и в этот раз была посвящена 100-летнему юбилею нашей страны. Именно поэтому было решено привлечь к флешмобу новых участников и сделать его более масштабным.

Foto: MTÜ Eriline Maailm

"Мы хотим поблагодарить администрацию торгового центра Рокка-Аль-Маре и лично Катрин Кууск за возможность проведения флешмоба именно на этой площадке, за внимательное отношение и помощь при подготовке мероприятия. Спасибо нашим постоянным волонтерам видеооператору Денису Шведову и фотографу Юлии Богачевой за возможность смотреть, вспоминать и делиться искренними и трогательными моментами наших встреч", — отмечает НКО.

Foto: MTÜ Eriline Maailm

"Мы искренне благодарим все семьи ”Особого мира”, которые были в этот день с нами, всех, кто пришел и поддержал нас и наших детей своим участием в танце или просто своим присутствием. Каждый из вас очень важен и ценен для нас. Ведь только тогда, когда мы вместе, мы становимся заметными и сильными для того, чтобы менять мир наших особых детей к лучшему. Спасибо вам. Вместе мы сможем", — пишет ”Особый мир”.