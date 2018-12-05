05.12.2018, 11:30

ФОТО: "Оглянись, мы рядом!" — танцевальный флешмоб в поддержку детей с особыми потребностями прошел "на ура"


rus.delfi.ee
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ФОТО: "Оглянись, мы рядом!" — танцевальный флешмоб в поддержку детей с особыми потребностями прошел "на ура"
Foto: MTÜ Eriline Maailm

Танцевальный флешмоб ”Оглянись, мы рядом!”, который ”Особый мир” проводит уже в третий раз, объединил в этом году сразу несколько организаций — Таллиннскую основную школу Кадака, Молодежные центры Ласнамяэ и Копли, работников Таллиннского департамента по делам молодежи и спорта, молодежные организации Shokking Group, детский сад Мустакиви и Нарвскую гимназию Солдино. Молодежный клуб "АКТИВ" помог придумать танец и научил танцевать детей.

Это мероприятие проводится каждый год в рамках "Совместной недели", которая проходит по всей Эстонии и в этот раз была посвящена 100-летнему юбилею нашей страны. Именно поэтому было решено привлечь к флешмобу новых участников и сделать его более масштабным.

Foto: MTÜ Eriline Maailm

"Мы хотим поблагодарить администрацию торгового центра Рокка-Аль-Маре и лично Катрин Кууск за возможность проведения флешмоба именно на этой площадке, за внимательное отношение и помощь при подготовке мероприятия. Спасибо нашим постоянным волонтерам видеооператору Денису Шведову и фотографу Юлии Богачевой за возможность смотреть, вспоминать и делиться искренними и трогательными моментами наших встреч", — отмечает НКО.

Foto: MTÜ Eriline Maailm

"Мы искренне благодарим все семьи ”Особого мира”, которые были в этот день с нами, всех, кто пришел и поддержал нас и наших детей своим участием в танце или просто своим присутствием. Каждый из вас очень важен и ценен для нас. Ведь только тогда, когда мы вместе, мы становимся заметными и сильными для того, чтобы менять мир наших особых детей к лучшему. Спасибо вам. Вместе мы сможем", — пишет ”Особый мир”.

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