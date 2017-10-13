13.10.2017, 16:31

ФОТО: Очередной ремонт Монумента Свободы обойдется в 76 000 евро

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rus.delfi.ee
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Vabadussõja võidusammas jälle remondis
Vabadussõja võidusamba rekonstrueerimistöödFoto: Andres Putting

За многие годы на ремонт и профилактические работы Монумента Свободы в Таллинне ушло около 221 920. К этому прибавляются ежегодные расходы на содержание, достигающие 50 000 евро.

К началу ноября будет произведен ремонт гранитных плит вокруг монумента и установлены ограничители, призванные препятствовать расколу плит. Работы обойдутся почти в 76 000 евро, из которых стоимость самих ограничителей составит 3700 евро плюс налог с оборота.

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