ФОТО: Очередной ремонт Монумента Свободы обойдется в 76 000 евро

Vabadussõja võidusamba rekonstrueerimistööd Foto: Andres Putting

За многие годы на ремонт и профилактические работы Монумента Свободы в Таллинне ушло около 221 920. К этому прибавляются ежегодные расходы на содержание, достигающие 50 000 евро.