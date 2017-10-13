ФОТО: Очередной ремонт Монумента Свободы обойдется в 76 000 евро

За многие годы на ремонт и профилактические работы Монумента Свободы в Таллинне ушло около 221 920. К этому прибавляются ежегодные расходы на содержание, достигающие 50 000 евро.
К началу ноября будет произведен ремонт гранитных плит вокруг монумента и установлены ограничители, призванные препятствовать расколу плит. Работы обойдутся почти в 76 000 евро, из которых стоимость самих ограничителей составит 3700 евро плюс налог с оборота.
Jõelähtme vald, Земля, 154 000 EUR
Tallinn, Часть дома, 165 000 EUR
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