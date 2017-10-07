ФОТО: Объявлен победитель конкурса идей освещения стены и башен Старого города

Подведены итоги тендера на идею освещения стены и башен Старого города Таллинна. Его победителем признана работа паевого товарищества Lighting Design Collective, собщает Раэпресс.

Победитель — международная профессионально занимающаяся световым дизайном фирма из Финляндии. Их работу отличает подчеркнутая трехмерность городских башен, акцентирование формы оконных проемов, световые средства живописны и выразительны. Их предложение также выгодно отличается экономичностью при создании и обслуживании.

Реализация идеи-победителя намечена конец следующего года. На первом этапе конкурса были получены предложения, из которых комиссия отобрала три лучших. Их авторам было предложено представить конкурсную работу. Теперь из них отобрана работа-победитель.

Премиальный фонд конкурса — 21 тысяча евро, из которых 8 тысяч за первое место, 7 тысяч — за второе и 6 тысяч — за третье. Условия конкурса предусматривали предложение об освещении полуторакилометровой крепостной стены и 27 башен — одного из наиболее сохранившихся памятников такого рода в Северной Европе с тем, чтобы подчеркнуть его уникальность и значение для своего времени.