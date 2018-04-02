ФОТО: Обводившая вокруг пальца Спасательный департамент троица шутит и над судом

Сегодня должно было состояться судебное заседание по делу о ложном вызове, полученном Спасательным департаментом 1 января этого года и обернувшимся длительной спасательной операцией. Но оно не состоялось. Из вызванных в суд трех обвиняемых одна, Анне Сагим, не явилась на заседание уже повторно, и ее объявили в розыск.

Два других обвиняемых, Яанно Мельтс и Николай Симо, пришли в зал суда, но из-за отсутствия Сагим процесс отложили до 24 мая. Женщина не пришла в суд и 8 марта, когда была предыдущая попытка провести заседание, а также за день до этого.

Симо и Мельтс также не явились на одно из предыдущих заседаний, а Симо отсутствовал, так как должен был встречаться со следователем, ведущим другое уголовное дело, но суд в то же время об этом не известил.

1 января Мельтс и Сагим позвонили в Спасательный департамент, сообщив, что их друг, Николай Симо, спрыгнул с моста в реку Рейю, но на самом деле этого не было. Симо в действительности желал побыть наедине, вдали от родственников, попросив друзей сделать ложное сообщение в Спасательный департамент, который занимался розыском ”прыгнувшего” три дня, пока Мельтс и Сагим не признались, что такого факта не было.