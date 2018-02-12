ФОТО: Обменянного на Суси Артема Зинченко на шпионаж сподвигла семейная история

Шпион ГРУ Артем Зинченко, обменянный в субботу на осужденного в РФ за шпионаж эстонца Райво Суси, происходит из военной семьи, хотя сам в армии не служил ни дня.

Прадед Зинченко во время Второй мировой войны служил в НКВД и отделе контрразведки ”Смерш”.

Отец Артема Игорь работал в Уссурийске директором бронетанкового завода. Дед Альберт также занимался танковой техникой и в 1960-х был направлен на службу из венгерского Веспрема в Эстонию, сначала в Клоога, потом — в Таллинн.

В Эстонии нравилось как самому Альберту, так и его жене Тамаре, и, несмотря на то, что глава семейства по долгу службы много лет провел во Вьетнаме и Восточной Германии, семья осталась жить в Эстонии. Когда в 1981 году подполковник Альберт Зинченко вернулся из Германии в Эстонию, то поступил на службу командиром ремонтно-восстановительного батальона в Таллинне, где прослужил до выхода на пенсию в 1985-м.

После распада СССР и восстановления независимости Эстонии Альберт как военный в отставке ходатайствовал о постоянном виде на жительство. Его жена Тамара уже хорошо освоилась в Эстонии, на определенном уровне овладела языком и трудилась учителем биологии, а позже методистом в Эстонском молодежном доме природы.



”Я бывала на ее семинарах для учеников и учителей. Настоящим фанат Эстонии! Она знакомила с Эстонией, природоохранными зонами, учила эстонский язык и была настоящим другом Эстонии”, — вспоминает Тамару коллега Малле Луйге.

В то время Артем Зинченко уже жил вместе с родителями в России — в основном, в Питере -, но летом часто бывал в Эстонии. ”Ему ужасно здесь нравилось, он не хотел жить в России, — вспоминает соседка семьи Илсе Микко. — Дед Альберт был для него всем. Он очень любил деда”.

Кроме квартиры в Мустамяэ семье принадлежала (и принадлежит сейчас) дача в Клоога, где Артем тоже проводил много времени.

Pärast vanavanemate surma võttis Artjom perekonnale kuulunud suvila Kloogal üle.

Несмотря на то, что его отец был полковником, дед Альберт подполковником, самое большое влияние на Артема оказал прадед по линии бабушки Тамары Григорий Гутников.

Гутников родился в 1915 году в селе Ракиты в Алтайском крае. В 1936 году он вступил в НКВД, в составе которого и оправился на войну и участвовал в битвах, в том числе Сталинградской. После официального отсоединения структуры Гутников перешел в ”Смерш”.

”"Смерш" занимался массовыми операциями. Они арестовывали всех, кого подозревали в сотрудничестве с немцами. Это и было их основной работой. Официально "Смерш" числился контрразведкой, но они часто использовали его как обычную тайную полицию. Насилие было обязательной частью их работы. Они годами тренировались выбивать из людей показания. Это они называли физическими методами воздействия”, — говорит историк Меэлис Сауэаук.

После войны Гутников получил Орден Красной звезды за защиту Сталинграда, медали за взятие Берлина и победу в Великой Отечественной войне. Герой войны. По крайней мере до 1946 года, когда военный трибунал в Германии осудил его на восемь лет за злоупотребление служебным положением.

По словам заместителя генерального директора КаПо Александра Тоотса, семейная история сыграла в вербовке Зинченко существенную роль. ”Его отец был военным, дед был военным, прадед был разведчиком и героем войны. Все это вызывало у молодого человека ощущение, что родина нуждается и в нем”, — говорит он.

”Такие молодые люди не знают еще, что делать со своей жизнью, поэтому их можно завербовать удобно, просто и без больших затрат. Им кажется, что именно они избранные. А реальность осознают только когда попадутся. Рано или поздно это все равно произойдет”, — резюмирует Тоотс.