ФОТО: Объем работы TLT вырос — пришлось временно ”проредить” многие автобусные линии. Привело ли это к хаосу?

Была закрыта линия номер 19, компенсировать которую призвана, прежде всего, линия номер 44.

Испытывающая финансовые трудности MRP Linna Liinid OÜ сообщила в середине января, что с 1 февраля желает расторгнуть договор с Таллинном, в связи с чем TLT предстояло всего за две недели найти 50 автобусов и 125 водителей автобусов. Это оказалось невозможным, поэтому пришлось использовать все резервы и ”проредить” график многих автобусных линий.

Тем не менее, по словам пресс-секретаря TLT, никаких проблем с общественным транспортом сегодня замечено не было.

”Никаких проблем сегодня утром в общественном транспорте не было. Дорожного хаоса, который предрекали некоторые СМИ, не произошло, и со стороны пользователей общественным транспортом жалоб не поступало”, — сказал пресс-секретарь TLT Иво Парбус Delfi.

Позже пресс-служба TLT сообщила дополнительно, что 1 февраля автобусы Tallinna Linnatranspordi AS приступили к обслуживанию линий на основе измененного графика движения. Все состоявшиеся до полудня выезды автобусов на всех линиях соответствовали расписанию.