01.02.2019, 12:25

ФОТО: Объем работы TLT вырос — пришлось временно ”проредить” многие автобусные линии. Привело ли это к хаосу?

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дополнено в 13:21
rus.delfi.ee
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Inimesed bussipeatuses Foto: Tiit Blaat

Начиная с сегодняшнего дня Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) обслуживает 11 дополнительных линий, которые до этого обслуживала MRP Linna Liinid OÜ (MRP). В связи с этим временно на один-два автобуса в день было сокращено расписание ряда линий, при этом трамваи 2 и 4 ходят чаще.

Была закрыта линия номер 19, компенсировать которую призвана, прежде всего, линия номер 44.

Испытывающая финансовые трудности MRP Linna Liinid OÜ сообщила в середине января, что с 1 февраля желает расторгнуть договор с Таллинном, в связи с чем TLT предстояло всего за две недели найти 50 автобусов и 125 водителей автобусов. Это оказалось невозможным, поэтому пришлось использовать все резервы и ”проредить” график многих автобусных линий.

Тем не менее, по словам пресс-секретаря TLT, никаких проблем с общественным транспортом сегодня замечено не было.

”Никаких проблем сегодня утром в общественном транспорте не было. Дорожного хаоса, который предрекали некоторые СМИ, не произошло, и со стороны пользователей общественным транспортом жалоб не поступало”, — сказал пресс-секретарь TLT Иво Парбус Delfi.

Позже пресс-служба TLT сообщила дополнительно, что 1 февраля автобусы Tallinna Linnatranspordi AS приступили к обслуживанию линий на основе измененного графика движения. Все состоявшиеся до полудня выезды автобусов на всех линиях соответствовали расписанию.

"С сегодняшнего дня у нас задействованы все имеющиеся силы и резервы, чтобы максимально обеспечить бесперебойное автобусное движение. Начиная с раннего утра до нынешнего момента обслуживание автобусных линий шло по плану и в соответствии с действующим с сегодняшнего дня новым расписанием. Мы постоянно отслеживаем ситуацию, чтобы и в дальнейшем обеспечить бесперебойную работу всех линий. Благодарим всех пассажиров за понимание и терпение”, — сказал председатель правления Tallinna Linnatranspordi AS Денис Бородич.

Информация о действующем расписании движения автобусов доступна на интернет-странице www.transport.tallinn.ee, а также на автобусных остановках.

С 1 февраля акционерное общество Tallinna Linnatransport помимо 62 прежних автобусных маршрутов будет обслуживать автобусные маршруты 2, 12, 13, 20, 20A, 25, 39, 49, 57, 59 и 65.

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