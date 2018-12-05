ФОТО: Новый тренд среди жительниц Эстонии — взять с собой на роды профессионального фотографа

Лаура объясняет, что решила позвать фотографа на роды, потому что для нее всегда важно запечатлеть все, связанное со своими детьми. Во время первых двух родов, пара снимала процесс сама, но осталась недовольна фотографиями.

Оказывается в Эстонии есть даже известные фотографы, специализирующиеся на съемках родов. Лаура и ее муж Эрик остановились на Александре Хельк и заранее договорились, что не хотят постановочных фотографий, где все смотрят в камеру и улыбаются, но и сам процесс в интимных деталях снимать не нужно — такими фото нельзя поделиться с родственниками и друзьями.

"Как бы это не было невероятно, но Александра вошла в палату именно тогда, когда я начала чувствовать схватки. Мое сердце было спокойно — вся компания была в сборе, и пришло время приветствовать нового гражданина мира!" — пишет Лаура.

Женщина хотела, чтобы фотограф запечатлела такие моменты как взвешивание ребенка, эмоции матери в момент, когда она дпервый раз берет его на руки, атмосферу родительной палаты и так далее.

"Мы более чем довольны, что решили взять с собой в больницу фотографа. Просто невероятное чувство позже пересматривать эти моменты!" — подводит итог Лаура.

Муж Лауры Эрик признается, что сначала не разделял идею своей жены, так как боялся, что это испортит им эмоции от появления ребенка на свет. Однако в итоге он говорит, что эмоции от рождения третьей дочки остались самые сильные.

Акушерка Яаника Пярро говорит, что ей фотографы во время принятия родов не мешают, но она сама лично не хочет попадать на фотографии.