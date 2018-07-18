18.07.2018, 20:45

ФОТО: Новый состав международного союзнического батальона знакомят с Эстонией и Силами обороны

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rus.delfi.ee
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Liitlastele tutvustatakse Eestit ja kaitseväge Foto: Kaitsevägi

Прибывший две недели назад в Эстонию датский и британский контингент союзнического батальона знакомится с Эстоний и нашими Силами обороны, сообщает Генеральный штаб Сил обороны.

Первая ротация контингента союзников прибыла в военный городок Тапа в апреле 2017 года, за это время основной состав союзнических сил сменился три раза.

”Полтора года назад, составляя материалы, знакомящие союзников с Эстоний, мы еще не могли подойти научно к вопросу интеграции союзников и действовали скорее интуитивно. Сегодня мы, несомненно, умнее, поэтому и вся информация, которой мы обмениваемся с союзниками в течение четырех дней, безусловно более значительная и нужная”, — сказал начальник отдела обучения 1-й пехотной бригады капитан Владимир Колотыгин.

Темы, с которыми знакомят союзников, касаются как гражданской жизни, так и внутренних распорядков Сил обороны. Основной упор делается на знакомство с Эстонией, как с принимающей стороной, но военные из Великобритании и Дании также знакомят служащих 1-й пехотной бригады со своими странами и их силами обороны.

”После ознакомления с каждой темой следует решить несколько заданий в небольшой группе, куда входят представители всех стран. Обмен опытом, выводы, дискуссии — все это ведет нас к лучшему взаимопониманию, в чем и кроется успех интеграции”, — сказал капитан Британской армии Саймон Миллер.

Вдобавок к докладам и дискуссиям солдаты Эстонских сил обороны и союзнического батальона смогли вчера в Тапа поближе познакомиться с военной техникой и снаряжением других стран.

На данный момент в располагающемся в Тапа союзническом батальоне служит около 1300 военнослужащих из Йоркширского полка Британской армии и гвардейского гусарского полка Датской королевской армии.

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