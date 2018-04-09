09.04.2018, 15:50

ФОТО: Новый госконтролер принес присягу перед Рийгикогу

 (2)
rus.delfi.ee
EST 1
ФОТО: Новый госконтролер принес присягу перед Рийгикогу
Janar Holm riigikogu täiskogulFoto: Andres Putting

Сегодня перед Рийгикогу принес присягу государственный контролер Яанар Холм.

Одновременно с этим вступили в силу его должностные полномочия.
Предыдущий госконтролер Алар Карис возглавит Эстонский национальный музей.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Получивший убежище Чадлин: Россия украла у меня жизнь. И я благодарен Эстонии за то, что она меня спасла

09.04.2018
На прошлой неделе Эстония удовлетворила ходатайство бывшего активиста "Молодой гвардии" Константина Чадлина о предоставлении убежища. Молодой человек дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью.
Подробнее


Харьюский уездный суд вынес решение по иску BLRT Grupp к Анастасии Коваленко

09.04.2018
Сегодня Харьюский уездный суд вынес решение по иску BLRT Grupp к Анастасии Коваленко по делу об опровержении ложных высказываний Коваленко, где концерн требовал опровергнуть ложные заявления Коваленко о подтасовках в годовом отчете 2012 года и прекращении инвестиций BLRT Grupp, которые Коваленко позволила себе осенью 2017 года на страницах газет ”Деловые Ведомости” и Äripäev, а также в своей магистерской работе, сообщает BLRT Grupp.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Ощутите разницу между умной технологией и обычной зубной щеткой!
Время простых зубных щеток прошло – в Philips создана инновационная зубная щетка Sonicare DiamondClean Smart на базе высококачественной технологии sonic, позволяющей при помощи смартфонного приложения обеспечить чистоту и белизну зубов. Это самый лучший способ иметь здоровые зубы и прекрасную улыбку!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Lufthansa отменит 800 рейсов 10 апреля из-за забастовок в аэропортах

09.04.2018
Авиакомпания Lufthansa объявила об отмене 800 рейсов во вторник, 10 апреля, в связи с забастовками в четырех аэропортах Германии. Изменения в расписании затронут около 90 тыс. пассажиров, говорится в заявлении компании.​
Подробнее

Нарва готова доплачивать будущему арендатору городского туалета 1200 евро в месяц

09.04.2018
Нарвские чиновники убедились в том, что без дотирования со стороны муниципалитета городскому туалету на Петровской площади, которая скоро превратится в первую муниципальную платную парковку в Нарве, не выжить. Между тем, нет ничего нового в том, что арендатору хотят доплачивать 1200 евро в месяц — до 2011 года расходы на содержание туалета компенсировал именно город.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Formose
69,- €
27,60 €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
-20% Meeste käekell Police ESQUIRE PL.14765JS/04M
129,- €
103,20 €
-20% Meeste käekell Police HELLCAT PL.14691JSB/03
209,- €
167,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106442002
167,40 €
100,44 €

Главред Delfi и EPL: почему ушел Осиновский, или 10 соображений об отныне (частично) нетрудоспособном правительстве

09.04.2018
Отход от правительственных дел председателя соцдемов и министра здоровья и труда Евгения Осиновского может оказаться живительным как для него, так и для соцдемов, но уж точно не дня правительства. Его шаг направит правительство на частичный холостой ход, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"Почему не сам Путин?" Пресса и политики США о новых санкциях Вашигтона

09.04.2018
"Опрос показывает, что Путин остается в США чрезвычайно непопулярным", — констатировал в конце марта политический сайт Hot Air, имея в виду последнее исследование Pew Research, согласно которому лишь 16% американцев относятся к президенту России благосклонно, тогда как 68% оценивают его действия отрицательно.
Подробнее