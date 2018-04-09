ФОТО: Новый госконтролер принес присягу перед Рийгикогу

Сегодня перед Рийгикогу принес присягу государственный контролер Яанар Холм.
Одновременно с этим вступили в силу его должностные полномочия.
Предыдущий госконтролер Алар Карис возглавит Эстонский национальный музей.
Сегодня перед Рийгикогу принес присягу государственный контролер Яанар Холм.
Одновременно с этим вступили в силу его должностные полномочия.
Предыдущий госконтролер Алар Карис возглавит Эстонский национальный музей.
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