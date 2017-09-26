ФОТО: Новая Таллиннская тюрьма — место, откуда не сбежал бы граф Монте-Кристо

Новая Таллиннская тюрьма — третий современный тюремный комплекс в Эстонии. "Государство учится, строя тюрьмы", — говорит директор Ханнес Лийвак об открывающемся в конце следующего года самом современном и самом безопасном учреждении заключения с лучшим архитектурным решением. Репортер Eesti Päevaleht ходил выяснять, какие условия ожидают тысячу заключенных в будущем.

Всего в нескольких минутах езды от границы Таллинна в волости Раэ возвышаются пять темно-серых башен. Здесь строится новая Таллиннская тюрьма. К настоящему моменту большинство зданий на территории в 260 000 м2 уже построены, только мелкие еще строятся. По периметру тюрьмы возведены высокие и толстые бетонные стены, которые неизбежно заставляют задуматься, возможно ли как-то пробраться через них. "Здесь такие продуманные решения, что классическим способом никто не сбежит", — утверждает директор тюрьмы Ханнес Лийвак.

Tallinna Vangla ehitus Foto: Karin Kaljuläte

Подземные туннели прокопаны

При строительстве новой тюрьмы строители трудились над прохождением плитняка и использовали огромные машины. Все здания комплекса соединяют между собой туннели, по которым передвигаются по всей территории тюрьмы и которые делают побег для преступников еще труднее. Они не могут во дворе добраться до стены тюрьмы, чтобы оттуда как-то сбежать. Также не поможет им то, если кто-то запланирует особенно масштабный побег на вертолете.

Tallinna Vangla ehitus Foto: Karin Kaljuläte





Tallinna Vangla ehitus Foto: Karin Kaljuläte

"У нас в Тарту сейчас передвижение по земле, и в Вируской тюрьме передвижение между зданиями уже переведено в воздух, где такое же решение, как в портовых терминалах. Ни из Тарту, ни из Виру при этих решениях ведь не было таких побегов. Помимо архитектуры, очень помогает хорошо тренированный и обученный персонал, чтобы избежать побегов. Здесь в Таллинне невозможно сбежать и под землей, потому что здесь не пройдешь ни с ковшом, ни с ложкой. Побег в стиле графа Монте-Кристо отсюда невозможно совершить", — объясняет Лийвак.

Директор тюрьмы видит в построенной между зданиями системе туннелей прежде всего большее удобство для повседневной работы тюремных служащих. Например, пришедшие на работу в комплекс в мороз служащие могут оставить свое пальто в гардеробе и весь день передвигаться между различными зданиями хоть в одной рубашке.

Жилые помещения готовы

Жилые помещения заключенных по большей части уже готовы, и сейчас трудятся над внутренними работами. На территории появится в общей сложности 12 зданий. В качестве жилых помещений построят четыре здания для заключенных мужского пола и одно здание для женщин. После этого возведут промышленное здание, где заключенные смогут делать металлообрабатывающие и деревообделочные работы. В качестве показательного примера Лийвак приводит каменки предприятия Stoveman, которые изготавливают заключенные Тартуской и Вируской тюрем. "Этим промышленным зданием следует гордиться, потому что предоставление работы заключенным помогает им успешно продолжать ресоциализацию", — отмечает он.

Tallinna Vangla ehitus Foto: Karin Kaljuläte





Tallinna Vangla ehitus Foto: Karin Kaljuläte

Помимо этого, во дворе тюрьмы появятся спортивное и учебное здания. В центре комплекса будет главное здание, где находятся медицинское отделение, камеры со слежением, карцеры и помещения для встреч.

За пределами стен тюрьмы построят открытую тюрьму, куда помещают заключенных, которые дошли до конца срока наказания и в течение заключения соответствовали определенным критериям. До окончательного освобождения заключенный, таким образом, сможет жить уже в более легком режиме и в близком к обычной жизни общества ритме, но в то же время обеспечен надзор за ним и контроль.

Сокамерников выбирают тщательно

Жилая зона заключенных видна в первую очередь в пункт управления корпуса, откуда надзиратели следят за жизнью заключенных. Таллиннская тюрьма работает так, что большая тюрьма разделена на несколько мелких подразделений, в каждом из которых одновременно до 240 заключенных. Заключенных размещают в камерах по двое и совсем не произвольно.

"Тюрьма оценивает на основании анализа и известного прошлого, какие заключенные поладят между собой, и тогда можно размещать их в жилых отделениях. Ведь у каждого своя криминальная история, и наш информационный и следственный отдел руководит размещением вместе со служащими подразделения. Мы здесь не собираем заключенных на основании музыкального вкуса, а учитываем и практическую часть организации жизни в тюрьме и размещаем в одном отделении, например, заключенных, которые ходят в одно место и в одно время на работу в промышленное здание", — объясняет Лийвак. Такое размещение заключенных важно для безопасности как тюрьмы, так и заключенных, и их ресоциализации.

"Если дать этому социальному сообществу улаживать дела полностью самостоятельно, то из этого не выйдет толку. К сегодняшнему дню государство при организации тюремной системы намеренно сделало ряд шагов, чтобы уже в зародыше задушить виденную в фильмах тюремную жизнь с суровой атмосферой, где действуют свои правила. Сейчас политика государства и есть в том, чтобы построить камерные тюрьмы, где тюремная субкультура к сегодняшнему дню уже осталась в прошлом. У нас нулевая толерантность к тому, что кто-то здесь сводит счеты между собой. Если кто-то пытается здесь поставить себя или установить свои правила, то этими людьми занимаются и при необходимости их перемещают", — заверяет Лийвак.

Tallinna Vangla ehitus Foto: Karin Kaljuläte





Tallinna Vangla ehitus Foto: Karin Kaljuläte





Tallinna Vangla ehitus Foto: Karin Kaljuläte





Tallinna Vangla ehitus Foto: Karin Kaljuläte

Для слежения за порядком подразделения построены так, что надзирателям со своего пункта управления открывается вид одновременно на два этажа одного крыла. В одном крыле обычно до 42 заключенных. Надзирателей и заключенных разделяют решеточная стена и стеклянная стена, которая заглушает звуки, чтобы заключенные разных крыльев тюрьмы не могли перекликаться между собой.

В каждой камере в 11 м2 есть также туалет с душем. Хотя комнаты новые и современные, заключенные должны поддерживать в камерах аскетический порядок и им нельзя разбрасывать свои личные вещи. Если заключенные хотят, они могут принести в камеру свой телевизор. Электроэнергию, которую он тратит, оплачивают сами заключенные. Двери камеры днем открыты и закрываются по ночам и на то время, когда заключенным приносят поесть.

Час прогулки на крыше

Для заключенных предусмотрена возможность по меньшей мере час в день находиться на свежем воздухе. В новой тюрьме это опять же решено по-новому. Выделенная для прогулок зона находится не во дворе тюрьмы, а на крышах жилых зданий. Это тоже шаг вперед в плане безопасности, потому что, выводя заключенных гулять на крышу здания, исключают, что кто-то может им что-то бросить через забор.

От других тюрем порядок новой тюрьмы отличает и то, что там не установлен электрический прикуриватель, которым заключенные могли бы зажигать свои сигареты. Поскольку уже с начала октября в тюрьмах начнет действовать запрет на курение, в новой тюрьме не установили прикуриватели. Для отучения заключенных от курения уже предпринимались шаги и раньше. Количество разрешенных сигарет ограничили до трех в день, которые выдают заключенным во время прогулки.

Tallinna Vangla ehitus Foto: Karin Kaljuläte





Tallinna Vangla ehitus Foto: Karin Kaljuläte





Tallinna Vangla ehitus Foto: Karin Kaljuläte

"Вдобавок у нас действует тот бонус, что те, кто еще до октября добровольно откажется от курения, получат одну бесплатную длительную встречу, во время приема пищи дополнительно свежую морковь и подсолнечные семечки и возможность разгадывать кроссворды. Мы поддерживаем их таким мотивационным пакетом, и присоединившихся к нему к настоящему моменту уже немало", — заверяет Лийвак.

Для входящих в так называемый мотивационный пакет длительных встреч в новой тюрьме тоже построены отельные помещения, которые заключенные могут использовать за деньги раз в полгода. Туда можно пригласить своих близких и провести с ними вместе в камере наподобие одно- или двухкомнатной квартиры до трех дней. По действующему сейчас прейскуранту, цена использования комнаты для длительных встреч в Таллиннской тюрьме составляет 1,12 евро, в Тартуской тюрьме — 0,90 евро и в Вируской тюрьме 1,13 евро за квадратный метр в сутки.

"Это такая форма встречи, которая не слишком распространена в Европе. Эстония — очень позитивный пример, что мы поддерживаем семейные связи и возможностью более длительного совместного проживания, а не ограничиваемся только часовой встречей за стеклом, как знакомо по фильмам", — объясняет директор тюрьмы Лийвак.

Окончательно примерно 800 заключенных переедут из старой тюрьмы в центре Таллинна на улице Магазини в декабре следующего года. Всего в новой современной тюрьме есть место для 1200 заключенных, что означает, что, очевидно, в новую тюрьму привезут заключенных и из других тюрем Эстонии. "Эстонское государство учится, строя тюрьмы. Нашу третью тюрьму здесь строят уже по-другому, чем Вирускую тюрьму или 15 лет назад Тартускую тюрьму. Все здесь уже лучше решено в архитектурном плане", — говорит Лийвак.

Tallinna Vangla ehitus Foto: Karin Kaljuläte

Руководитель проекта строительства управляющей тюрьмой госфирмы Riigi Kinnisvara AS Тармо Мяндметс подчеркивает, что новая тюрьма — крупный объект, который должен использоваться еще долгие десятилетия. "В проекте установлен срок службы этой новой тюрьмы в 50 лет. Трубопровод и другие коммуникации мы можем при появлении проблем со временем поменять, но я не вижу проблемы, почему и они не могут продержаться полвека".