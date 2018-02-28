ФОТО: Ни страховки, ни касок! Как в центре Таллинна очищают крышу от сосулек

Обеспокоенный читатель Delfi прислал в редакцию сделанные сегодня утром снимки, на которых видно, как двое человек безо всякой страховки занимаются уборкой сосулек с крыши многоквартирного дома на Пярнуском шоссе.

”На фото видно только одного мужчину, поскольку второй в это время как-раз ненадолго ушел с крыши. У них не было ни защитного снаряжения, ни касок. Смахивает на передачу ”Возможно лишь в России” (”Võimalik vaid Venemaal”). Это просто ненормально, что такое все еще иногда случается в Эстонии”, — написал он.