28.02.2018, 13:41

ФОТО: Ни страховки, ни касок! Как в центре Таллинна очищают крышу от сосулек

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Я – журналист
EST
ФОТО: Ни страховки, ни касок! Как в центре Таллинна очищают крышу от сосулек
Delfi lugeja

Обеспокоенный читатель Delfi прислал в редакцию сделанные сегодня утром снимки, на которых видно, как двое человек безо всякой страховки занимаются уборкой сосулек с крыши многоквартирного дома на Пярнуском шоссе.

”На фото видно только одного мужчину, поскольку второй в это время как-раз ненадолго ушел с крыши. У них не было ни защитного снаряжения, ни касок. Смахивает на передачу ”Возможно лишь в России” (”Võimalik vaid Venemaal”). Это просто ненормально, что такое все еще иногда случается в Эстонии”, — написал он.

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