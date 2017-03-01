ФОТО: Нет стереотипам и предрассудкам! ”Живая Библиотека” помогла людям лучше понять друг друга

25 февраля в Таллинне прошло мероприятие ”Живая Библиотека”. 27 смелых добровольцев из Таллинна и не только участвовали в роли ”живых книг”, рассказывая свои жизненные истории на самые разные темы, от религиозных и идеологических убеждений до необычных профессий, поисков себя, жизни с особыми потребностями.

Мероприятие посетило свыше ста человек, включая молодежь из пяти стран, прибывших в Таллинн на проект No Hate Speech, организованный молодежным клубом Youth Club Active совместно с партнерами из Германии при поддержке Еврокомиссии.

Среди ”живых книг” можно было найти, например, бодимодификатора, вегана, феминистку, эстонца-мусульманина, приемную мать, сотрудницу полиции, слепого человека и многих других. Каждый из них рассказал о своей жизни и ответил на заданные участниками вопросы.

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Организатор мероприятия Анна рассказала, что ”Живая Библиотека” прошла успешно, и она жалеет лишь о том, что сама не имела возможности пообщаться с ”живыми книгами” в роли ”читателя”.

Принявшие участие в мероприятии ”читатели” получили, по их словам, вдохновляющий опыт, и остались под сильным впечатлением. ”Всегда интересно услышать истории, которые отличаются от твоей”, — говорит один из участников.

”Если бы не ”Живая Библиотека”, вряд ли бы у меня была возможность пообщаться с людьми определенных слоев общества в такой открытой атмосфере”, — добавляет другой.

Положительный опыт получили и волонтеры, которые были очень рады помочь людям справиться с предрассудками, а также развеять негативные стереотипы, связанные такими людьми, как они.

”Рассказывать о себе группе незнакомых людей и обсуждать мою историю с ними помогло мне лучше понять себя и убедиться в некоторых своих идеях, а другие — пересмотреть”, — говорит один из выступивших в роли ”живой книги” людей.

”Никогда так сильно не ощущал свободу самовыражения и мысли, открытости и доброжелательности не смотря на всю "разношерстность" людей, окружавших меня. В очередной раз убеждаюсь, что все барьеры и предубеждения находятся только в моей голове”, — добавил другой.