ФОТО | Неразбериха и очереди на границе: в Россию теперь нельзя въехать на взятом в лизинг автомобиле

Никто не понимает причину такого строгого правила. "Я тут поговорил с российской служащей таможни по телефону, она объяснила, что если в России есть авто в лизинге допустим от SEB, то не попасть туда, пока не выйдет первый въехавший!" — пишет один из членов группы. Другой добавил, что ему разрешили пресечь границу, если он оставит залог в 1 180 000 рублей (около 15 000 евро).

Как сообщает корреспондент Delfi из Нарвы, на границе на мосту выстроилась очередь, а в живой очереди сейчас 6-часовое ожидание. Всех автомобилистов на взятом в лизинг авто разворачивают обратно.

Foto: Roman Vikulov

Delfi после многих бесплодных попыток удалось-таки дозвониться в правовой отдел Кингисеппской таможни. Приятный женский голос сразу поинтересовался: ”Вы насчет лизинговых машин?”, и сообщил, что с утра уже были десятки звонков по данной теме.

Сотрудница таможни, несмотря на то, что они не обязаны давать справки по телефону, вошла в положение и разъяснила, что новый Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ ”О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” вступил в силу с 3 сентября 2018 года. При этом никаких дополнительных инструкций по более точному правоприменению в таможенные управления РФ и непосредственно пункты пропуска на границе России с Европейским союзом не поступало.