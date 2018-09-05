ФОТО | Неразбериха и очереди на границе: в Россию теперь нельзя въехать на взятом в лизинг автомобиле

Поэтому сотрудники российской таможни вынуждены руководствоваться буквой закона, в котором сказано — мы сейчас передаем своими словами неофициальный комментарий, — что пока на территории Российской Федерации находится транспортное средство, принадлежащее определенному владельцу (в том числе и юридическому лицу, включая лизинговые организации и банки), то никакое другое транспортное средство не имеет права пересечь границу БЕЗ уплаты залоговой стоимости. Данная залоговая стоимость рассчитывается согласно тарифам на ”растаможку”, которые учитывают возраст автомобиля, мощность двигателя и рыночную стоимость.

Девушка-сотрудник таможни в неофициальной беседе призналась, что ”…закон ужасный, и его скорее всего поменяют, потому что наверняка будет очень жалоб. Однако сейчас все вынуждены применять его именно так”. Таким образом, на данный момент въехать в Россию на лизинговом автомобиле в большинстве случаев можно лишь после уплаты данного залога, который будет возвращен при обратном пересечении границы.

Словом, ситуация очень сложная, и новые правила вступили в силу не только на границе России и Эстонии, но на всем протяжении российской границы с государствами, не входящими в Экономический союз.

В статье 193 закона РФ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступившем в силу с 4 сентября 2018 года, значится следующее:

"Исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов обеспечивается в случае временного ввоза в Российскую Федерацию физическим лицом, не имеющим постоянного места жительства в государстве — члене Союза: […] транспортного средства для личного пользования, зарегистрированного в иностранном государстве и принадлежащего на праве собственности физическому или юридическому лицу, в собственности которого уже находятся транспортные средства для личного пользования, ранее ввезенные на таможенную территорию Союза и находящиеся под таможенным контролем".

Водители в недоумении. "Это абсурд"

Нарвитянин Владимир, чей автомобиль находится в лизинге, узнал о том, что его вряд ли пустят на нем в Россию, уже на мосту ”Дружба”, услышав сообщение по радио.

На таможенно-пограничном пункте ”Ивангород” его развернули, сказав, что раз машина принадлежит по факту не ему, а банку, то для того, чтобы он получил право въехать на территорию РФ, нужно дождаться, пока все прочие автомобили собственника покинут территорию России.

Лизинг Владимир оформлял в Swedpank, и понятно, что момент, когда ни одного автомобиля этого одного из крупнейших банков Эстонии не будет находиться в России, не наступит никогда.

- Какие эмоции у вас вызвала эта поездка?

- Не знаю, что и сказать. Просто слов нет.

- Есть у вас какое-то объяснение, почему это произошло именно сейчас?

- Ни малейшего понятия. Раз пять уже ездил в Россию на этом автомобиле и все было нормлально, никаких вопросов по поводу лизинга не возникало.

Водители, автомобили которых оформлены в лизинг, все-таки на свой страх и риск пытаются въехать в Россию, когда подходит их очередь, которую благодаря системе электронного бронирования люди в основном занимают заранее.

В зоне ожидания нарвского муниципального предприятия Transservis-N, регулирующего проезд транспорта к границе, большинство опрошенных Delfi сегодня водителей даже не были в курсе вчерашних нововедений на российской стороне, но опять же у большинства автомобили находятся в личной собственности.

Roman Vikulov

Алексей, чей автомобиль как раз в лизинге, сказал Delfi, что уже знает из СМИ, что, скорее всего, въехать в Россию ему не дадут, но он все=таки поехал к границе.

- Что вы вообще думаете о том, что Россия решила не пускать лизинговые автомобили?

- Не знаю, просто не понимаю, что происходит и информации пока мало.

- Не связываете происходящее с большой политикой, войной санкций.

- Не знаю. Происходящее просто абсурдно.

- А что планировали делать в России? Не по какому-то срочному делу собирались?

- Нет, как все, то есть заправить машану, забежать в магазин за продуктами.

На удачу поехал в Ивангород и Игорь, чья машина опять же в лизинге.

"Очередь подошла, надо ехать, a там видно будет", — сказал он Delfi.

Игоря также сразу с границы отправили в Нарву, заправить автомобиль и пройтись по магазинам ему не удалось. Поездка заняла три часа.