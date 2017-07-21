ФОТО: Непривычно: в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны нет очередей

Если в понедельник людям пришлось ждать по несколько часов, чтобы сделать свои дела в бюро Департамента полиции и погранохраны, то сегодня можно было наблюдать противоположную картину.

Особо плачевная ситуация наблюдалась в начале недели в отделении на Таммсааре теэ в Таллинне: посетители приходили уже в 7 утра (контора открывается в 9), а к обеду очередь достигала дверей.

Foto: Karin Kaljuläte

Сегодня же в 11 часов все было спокойно. Один из работников бюро сказал фотографу Delfi, что сегодняшний день — вероятно, ввиду хорошей погоды — спокойней обычной пятницы.



Нынешним летом работы в отделениях департамента, действительно, много, так как выданные в 2012 году людям документы требуют обновления.