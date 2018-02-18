ФОТО: Неонацисты из Эстонии приняли участие в правоэкстремистском марше в Болгарии

Согласно имеющей в распоряжении Delfi информации, группа неонациостов из Эстонии приняла участие в марше в честь национал-фашиста Христо Лукова в столице Болгарии Софии.

КаПо данными об их действиях не располагает.

”Луковский марш” проходит ежегодно с 2003 года и подвергается острой критике по всему миру.

По данным болгарского сайта The Sofia Globe, кроме эстонцев, в мероприятии приняли участие также неонацисты из России, Германии и Швеции.

Генерал Луков во время Второй мировой войны был министром обороны Болгарии. Он являлся сторонником фашизма и был убит коммунистами в 1943 году.