ФОТО: Недовольный читатель об очереди к паспортному контролю в Таллиннском аэропорту: об одновременном приземлении трех самолетов известно заранее

”Наши пограничники — молодцы, на проверку документов одного прилетевшего в Таллинн гражданина у них уходит 1 минута. Но из пяти окошек проверки документов бли открыты только три. Это вызывает вопросы к организации работы государственной структуры. То, что приземлится три самолета, прилетевших не из ЕС, известно задолго до того, как это произошло. Ждать очереди к паспортному контролю 40 минут в лучшем маленьком аэропорту Европы — очень странно”, — высказал свое недовольство читатель.