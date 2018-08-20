20.08.2018, 09:50

ФОТО: Недовольный читатель об очереди к паспортному контролю в Таллиннском аэропорту: об одновременном приземлении трех самолетов известно заранее

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Недовольный читатель об очереди к паспортному контролю в Таллиннском аэропорту: об одновременном приземлении трех самолетов известно заранее
Foto: Delfi lugeja

Читатель Delfi высказал недовольство по поводу плохой организации паспортного контроля в Таллиннском аэропорту вчера вечером, в результате которой людям пришлось ждать своей очереди по 40 минут.

”Наши пограничники — молодцы, на проверку документов одного прилетевшего в Таллинн гражданина у них уходит 1 минута. Но из пяти окошек проверки документов бли открыты только три. Это вызывает вопросы к организации работы государственной структуры. То, что приземлится три самолета, прилетевших не из ЕС, известно задолго до того, как это произошло. Ждать очереди к паспортному контролю 40 минут в лучшем маленьком аэропорту Европы — очень странно”, — высказал свое недовольство читатель.

Tallinn Hockey weekend
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