ФОТО: Небо в серебре. Над Эстонией снова можно было наблюдать ночные светящиеся облака

Около часа ночи в небе над Эстонией можно было наблюдать прекрасное явление природы — ночные светящиеся облака. Фотографии были сделаны в Вильянди.
12.07.2018, 11:00
Около часа ночи в небе над Эстонией можно было наблюдать прекрасное явление природы — ночные светящиеся облака. Фотографии были сделаны в Вильянди.
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