12.07.2018, 11:00

ФОТО: Небо в серебре. Над Эстонией снова можно было наблюдать ночные светящиеся облака

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rus.delfi.ee
EST 23
ФОТО: Небо в серебре. Над Эстонией снова можно было наблюдать ночные светящиеся облака
Foto: Kenno Soo

Около часа ночи в небе над Эстонией можно было наблюдать прекрасное явление природы — ночные светящиеся облака. Фотографии были сделаны в Вильянди.

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