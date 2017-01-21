ФОТО: Небо над Таллинном украсили следы пролетающих самолетов(15)
Сегодня небо над Таллинном украсил не только красочный закат, но и следы от пролетающих самолетов. Эти белые полосы на небе - следы конденсации, которые оставляет за собой самолет.
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