ФОТО: Небо над Таллинном украсили следы пролетающих самолетов

Triibuline õhtutaevas Foto: Delfi lugeja

Сегодня небо над Таллинном украсил не только красочный закат, но и следы от пролетающих самолетов. Эти белые полосы на небе - следы конденсации, которые оставляет за собой самолет.