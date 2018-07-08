08.07.2018, 13:55

ФОТО: Небо над Эстонией озарилось ночными светящимися облаками

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rus.delfi.ee
EST 1
Helkivad ööpilved
Helkivad ööpilvedFoto: Kenno Soo

В ночь на воскресенье в небе над Эстонией можно было наблюдать ночные светящиеся облака (они же мезосферные облака, серебристые облака).

Смотрите фото!


Серебри́стые облака́

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