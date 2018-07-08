ФОТО: Небо над Эстонией озарилось ночными светящимися облаками

В ночь на воскресенье в небе над Эстонией можно было наблюдать ночные светящиеся облака (они же мезосферные облака, серебристые облака).
Смотрите фото!
Серебри́стые облака́
В ночь на воскресенье в небе над Эстонией можно было наблюдать ночные светящиеся облака (они же мезосферные облака, серебристые облака).
Смотрите фото!
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