ФОТО: Не ваше? На Аэгна к берегу прибило удивительное кольцо

На странице острова Аэгна в Facebook опубликована фотография интересной вещицы, которую прибило к берегу.
Речь идет о серебряном кольце в виде кошки от фирмы TheGoldCat. Владелец украшения пока не найден.
На странице острова Аэгна в Facebook опубликована фотография интересной вещицы, которую прибило к берегу.
Речь идет о серебряном кольце в виде кошки от фирмы TheGoldCat. Владелец украшения пока не найден.
Advokaat / jurist
ADVOKAADIBÜROO TEPPER & ...
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