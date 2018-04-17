17.04.2018, 12:10

ФОТО: Не ваше? На Аэгна к берегу прибило удивительное кольцо

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rus.delfi.ee
EST 2
ФОТО: Не ваше? На Аэгна к берегу прибило удивительное кольцо
Facebook / @Aegnasaar

На странице острова Аэгна в Facebook опубликована фотография интересной вещицы, которую прибило к берегу.

Речь идет о серебряном кольце в виде кошки от фирмы TheGoldCat. Владелец украшения пока не найден.

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