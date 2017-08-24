ФОТО: Не очень веселая история. Судебный исполнитель нашел в квартире должника удивительные богатства

Продолжавшаяся на протяжении 15 лет игра в прятки закончилась выносом имущества из квартиры и обнаружением 200 ценных картин, пишет еженедельник Eesti Ekspres.

Три дня подряд судебный исполнитель Ристо Сепп приходил в квартиру номер 26 дома Эстонского союза художников на площади Вабадузе, но так и не смог передать извещение проживавшему в ней Мярту Бормейстеру (66). ”Я сделал все от себя зависящее, чтобы дело не дошло до выселения”, — говорит Сепп.

23 мая, в день выселения, Сепп в сопровождении полиции, практикантов и двух помощников исполнителя прибыл на место. Не обошлось и без прессы.

Когда дверь злополучной квартиры открылась, все были шокированы: комнаты буквально утопали в мусоре, дышать было невозможно, в помещении царила кромешная тьма, а валявшаяся на полу макулатура очень хорошо исполняла роль жилища для различного рода ”живности”. Повсюду был ужасный беспорядок. Электричество отсутствовало. Казалось невероятным, что кто-то мог проживать в таких условиях.

Пять дней Сепп провел в этой квартире за работой, словно следователь из сериала ”CSI”. И не напрасно: всего в странном жилище было обнаружено около 200 ценных картин, среди которых были как произведения художников эстонского объединения Pallas, так и работы родителей бывших владельцев квартиры — Мярта и Магды Бормейстер.

Всего было найдено около 1700 разных полотен, большая часть которых принадлежит кисти Мярта-младшего (который и являлся должником), а также различные скульптуры, старинные книги, антикварная мебель.

Родители Мярта переехали в эту квартиру, когда мальчику было два года. Примерно в том же возрасте он перенес менингит. Его сестра Марью говорит, что обещала родителям заботиться о брате и после их смерти. Мярт Бормейстер умер в 1991 году, Магда Бормейстер — в 1995-м. С этого времени Бормейстер-младший проживал в квартире один. Данная квартира была не приватизирована и принадлежала союзу художников. В 2000 году союз впервые обратился против мужчины в суд, так как тот на протяжение пяти лет не оплачивал аренду и коммунальные счета. Тогда сестра погасила задолженность. Вскоре долги стали копиться вновь, и в 2014 году союз известил Бормейстера о расторжении договора аренды и попросил освободить помещение.

Поскольку он этого не сделал, союзу пришлось вновь обратиться в суд. Союз предложил списать долг, если мужчина добровольно покинет помещение, и предоставить помощь в поиске социального жилья, но, несмотря на неоднократные извещения, в суд ответчик так и не явился.

В 2015 году союз художников продал квартиру. Покупателем стала принадлежащая Кристьяну-Тору Вяхи фирма Vabaduse Ateljee. Новый хозяин через суд потребовал выселения, и в мае 2017 года судебный исполнитель Сепп приступил к работе.

На данный момент обнаруженная в квартире мужчины коллекция находится на одном из столичных складов и ждет, когда владелец придет за ней. Во вторник Бормейстер должен был увидеться с Сеппом, но встреча опять не состоялась.