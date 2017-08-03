ФОТО: "Не надо драматизировать". Сависаар и Иванова подтвердили — решение об отдельном списке окончательное

Сегодня Эдгар Сависаар сообщил, что вместе с Ольгой Ивановой они создадут собственный избирательный список. По такому случаю в 15:00 состоялась пресс-конференция. Delfi вел прямую трансляцию.

В начале пресс-конференции Эдгар Сависаар сказал, что его решение это ни для кого не стало неожиданностью и призвал не драматизировать.

”Конечно, мы останемся членами Центристской партии”, — заверил он. Сависаар отметил, что у будущего союза довольно много тех, кто их поддерживает.

”Надеюсь, вы поймете нас правильно. Вопрос в том, чтобы внутри партии тоже была конкуренция”, — сказал он.



”Мы должны нести ответственность перед нашими избирателями, которые нам доверяют, — сказала Ольга Иванова. — Настало время, когда Центристская партия должна вернуть избирателям долги”. Она отметила, что нынешние половинчатые решения, которые принимаются партией, ее не устраивают. По словам Ивановой, союз намерен предложить более сильные идеи по сравнению с тем, что предлагает сейчас Центристская партия.

О своем возможном исключении из партии Иванова сказала, что она этого не хотела бы, но решение останется за партией.

На вопрос о том, кого союз выдвинет на должность мэра Таллинна, Сависаар ответил: ”Я и сейчас мэр”.

На вопрос о том, что может партия предложить ему для того, чтобы он отказался от создания своего списка, Сависаар ответил, что это не бизнес и что журналист, вероятно, путает его с кем-то из бизнесменов. Иванова также подтвердила, что решение об отдельном союзе окончательное и что они не передумают ни ”за одну ночь”, ни за какой-либо другой промежуток времени.