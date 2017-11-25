ФОТО: Наступающий день гражданина отметили торжеством в Тарту

Руководитель Лыунаской префектуры Валло Коппель и мэр Тарту Урмас Класс чествовали на состоявшейся в пятницу вечером торжественной церемонии вручения свидетельств о гражданстве новых граждан ЭР из Тартумаа, Йыгевамаа и Вильянди.

Свидетельства о гражданстве Эстонии в праздничной обстановке получили 12 новых граждан Эстонии, на церемонии традиционно присутствовали также близкие и друзья.

„Я считаю, что мы должны осознанно ценить некоторые моменты нашей жизни. Такая торжественная церемония помогает сделать вступление в гражданство праздничным и запоминающимся событием. О гражданстве мы не думаем каждый день, но это большая ценность. За этим стоит много прав, а также желание человек быть частью нашей страны и этого народа," — сказал руководитель Лыунаской префектуры Валло Коппель.

Мэр Тарту Урмас Клаас подчеркнул в своей приветственной речи, что гражданство — это особая связь между человеком и государством и поздравил присуствующих со знаменательным событием в жизни.

После вручения свидетельств и совместного исполнения гимна Эстонской Республики состоялся концерт, на котором уже традиционно выступили ученики известного тартуского музыкального педагода Урселя Оя. Музыкальный сюрприз новым гражданам Эстонии сделал лидер известной группы "Свята Ватра" Руслан Трочинский, который был в этот раз на торжестве одним из получателей свидетельства о гражданстве.

В этом году Департамент полиции и погранохраны получил 628 ходатайств о получении гражданства Эстонии, из них 371 в Харьюмаа, 157 в Ида-Вирумаа, 27 в Тартумаа. Больше всего среди ходатайствующих людей, у которых на данный момент нет определенного гражданства — 327. Граждан России — 231, Украины — 30, а также граждане Армении, Финляндии, Белоруссии, США и других стран.

День гражданина отмечают в Эстонии в восресенье, 26 ноября.