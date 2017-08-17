ФОТО: Наркопритоны Таллинна: ночной тур по самым злачным местам столицы

”В один из августовских вечеров я сел на велосипед и проехался по некоторым печально известным адресам Таллинна, несмотря на то, что в этих домах живут и сотни совершенно обычных людей”, — пишет журналист Кристер Киви в еженедельнике Eesti Ekspress.

Так где же находятся в Талинне ”наркопритоны”? На первый взгляд кажется, что этого не знает никто: ни Департамент здоровья, ни Спасательный департамент. Конечно, полиции известны места задержания накроторговцев, но она крайне осторожна в предоставлении информации. Накрозависимым эти места тоже известны, но и они осторожны, хотя и по совершенно иным причинам.

19:55-20:45 Центр ”Мустакиви” и социальные дома на Раадику

На самом деле белые социальные дома на Раадику выглядят довольно красиво, и на первые взгляд даже не скажешь, что тут может быть опасно.

Foto: Andres Putting

21:20-22:05. Паэ 23 и 23а

Сначала ничего подозрительного не вижу: пожилая дама выгуливает своих собачек, на столбе красуется реклама реабилитационного центра для наркоманов….А вот за домом возле кустарника обнаруживаю специально оборудованное для ”веселого времяпрепровождения место”: несколько стульев и большое кресло. И одна ”вечериника” в припаркованном тут же автомобиле уже в самом разгаре. Когда я чуть позже проезжаю тут еще раз, водитель находится уже в полусознательном состоянии.

Vallo Kruuser

22:20-22:40 Дворы на улице Манеэжи

Площадка перед цветочным магазином Kannike и ответвляющиеся от нее дворы — одно из самых главных злачных мест в центре города: здесь можно купить-продать и сразу же употребить вещество. Облегчат зависимым жизнь и два находящихся поблизости ломбарда.

Vallo Kruuser

23:15-23:35 бульвар Сыпрузе, 3 и 5

По данным издания, в обоих зданиях достаточно как и продавцов, так и употребляющих, хотя на самом деле грань между ними довольно зыбка. Не обходится и без ”обязательного” ломбарда неподалеку.

Rauno Volmar

23:45-00:20, Котка, 1

Многие купившие в этом доме квартиру были рады близости центра города и невысокой цене, однако, как они сами говорят, состояние коридоров и дверей, которые постоянно выламываются, оставляет желать лучшего, так как среди ”180 владельцев и арендаторов квартир, к сожалению, находятся и те, которым все нипочем”.

Foto: Rauno Volmar

00:55-01:15, Вильде теэ 94/96

Ночной покой вокруг расположившихся на этой улице общежитий кажется нерушимым, а темень возле деревьев такая, будто человечество еще не изобрело электричество. На многих окнах нет занавесок, и в них виднеется излучаемый телевизором синеватый свет, который дополняется темно-желтым холодом виднеющихся в торцевых окнах стен коридора.

01:55-02:15, Сыле, 18

Это — классический дом по типу общежития, в котором одна часть жителей боится своих странных соседей, а другая часть (те самые ”странные соседи”) боится, что их сдадут. В 2001 году здесь прошла одна из самых масштабных на тот момент антинаркотических операций и был прикрыт притон, в котором ежедневно ”отоваривалось” около 400 наркоманов.

Foto: Andres Putting

02:45-03:05, Уус-Малева, 7

Двое неопределенного пола асоциалов мирно спят в объятиях друг друга на автобусной остановке. Крепкое здание, на балконах которого по южно-европейски развешано для сушки белье, а в фойе наряду с номером линии семейных врачей красуется номер полицейской службы по борьбе с наркопреступлениями.