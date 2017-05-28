28.05.2017, 17:35

ФОТО: Наркопреступники, держитесь! Пыхьяская префектура получила двух спрингер-спаниелей

 (7)
rus.delfi.ee
EST
PPA uued narkokoerad
PPA uued narkokoeradFoto: PPA

Сегодня утром на судне из Швеции прибыли двое самых маленьких и мягких служащих Департамента полиции и погранохраны, сестра и брат Черри и Шак.

Двухмесячные английские спрингер-спаниели, когда вырастут, будут раскрывать наркопреступления, сообщила Пыхьяская префектура на своей странице в Facebook.

Маленькая Черри будет тренироваться под началом опытного кинолога Пыхьяской префектуры Риммы, ее брат Шак вместе со своим новым хозяином Айко начнет осваивать все необходимые служебной собаке премудрости в Пярнуском отделении полиции. Полиция желает коллегам богатого знаниями ученичества.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии