ФОТО: Наркопреступники, держитесь! Пыхьяская префектура получила двух спрингер-спаниелей

Сегодня утром на судне из Швеции прибыли двое самых маленьких и мягких служащих Департамента полиции и погранохраны, сестра и брат Черри и Шак.
Двухмесячные английские спрингер-спаниели, когда вырастут, будут раскрывать наркопреступления, сообщила Пыхьяская префектура на своей странице в Facebook.
Маленькая Черри будет тренироваться под началом опытного кинолога Пыхьяской префектуры Риммы, ее брат Шак вместе со своим новым хозяином Айко начнет осваивать все необходимые служебной собаке премудрости в Пярнуском отделении полиции. Полиция желает коллегам богатого знаниями ученичества.
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