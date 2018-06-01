01.06.2018, 10:45

ФОТО: Наконец-то! Виадук в Хааберсти открыт для автомобильного движения

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rus.delfi.ee
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Foto: Ilmar Saabas

В пятницу в 10:00 состоялось торжественное открытие виадука на транспортной развязке в Хааберсти.

Реконструкцию перекрестка в Хааберсти фирма Nordecon начала 2 мая 2017 г. Общая стоимость работ — 20,2 миллиона евро. Они включают обновление и строительство участков Палдиского шоссе и улицы Раннамыйза на протяжении 2,92 км, строительство виадука, реконструкцию имеющихся тротуаров и велодорожек (около 1,7 км) и строительство новых (около 2,3 км). Обновляется уличное освещение, устанавливаются системы светофоров, ливневой и сточной канализации и дренажа, водопровода, коммуникаций связи, электроснабжения, газотрасс и т.д.

Оценочные объемы основных работ таковы:

* площадь проезжей части 70 000 кв.м
* 8-пролетный виадук длиной около 280 м, а с наездами и съездами — почти 600 м
* пешеходные туннели под улицей Эхитаяте — 38 м и под Палдиским шоссе — 54 м.
* велодорожки площадью 16 739 кв.м и длиной 3 700 м
* озеленение — 48 000 кв.м

Окончательный срок завершения всех работ — 30 августа.

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