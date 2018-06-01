01.06.2018, 10:45

ФОТО: Наконец-то! Виадук в Хааберсти открыт для автомобильного движения

 (16)
rus.delfi.ee
EST 22
Galerii: 12 pilti
Foto: Ilmar Saabas

В пятницу в 10:00 состоялось торжественное открытие виадука на транспортной развязке в Хааберсти.

Реконструкцию перекрестка в Хааберсти фирма Nordecon начала 2 мая 2017 г. Общая стоимость работ — 20,2 миллиона евро. Они включают обновление и строительство участков Палдиского шоссе и улицы Раннамыйза на протяжении 2,92 км, строительство виадука, реконструкцию имеющихся тротуаров и велодорожек (около 1,7 км) и строительство новых (около 2,3 км). Обновляется уличное освещение, устанавливаются системы светофоров, ливневой и сточной канализации и дренажа, водопровода, коммуникаций связи, электроснабжения, газотрасс и т.д.

Оценочные объемы основных работ таковы:

* площадь проезжей части 70 000 кв.м
* 8-пролетный виадук длиной около 280 м, а с наездами и съездами — почти 600 м
* пешеходные туннели под улицей Эхитаяте — 38 м и под Палдиским шоссе — 54 м.
* велодорожки площадью 16 739 кв.м и длиной 3 700 м
* озеленение — 48 000 кв.м

Окончательный срок завершения всех работ — 30 августа.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


СТУДИЯ DELFI | Пора помочь и подросткам! Евгений Осиновский предлагает запустить Молодежный капитал

01.06.2018
В Международный день защиты детей мы решили сделать обзор мер, предпринятых в Эстонии в целях защиты семей и подрастающих поколений. О том, что уже сделано и что еще только предстоит сделать, мы побеседовали с главой Социал-демократической партии, депутатом Рийгикогу и отцом двоих детей Евгением Осиновским.
Подробнее

Наследный принц Дубая прибыл в Таллинн на трех самолетах и занял в гостинице 200 номеров

01.06.2018
Состояние наследного принца Дубая Хамдана ибн Мохаммед Аль Мактума, который вчера выиграл в Падизе международный конный пробег, оценивается в 400 млн долларов, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


ФОТО DELFI: В выступлении Дня защиты детей на площади Вабадузе приняли участие 1000 малышей

01.06.2018
Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей на площади Вабадузе состоялось выступление тысячи малышей. Общегородской певческий праздник SadaSäraSilma (”Сотни сияющих глаз”) посвящен столетию Эстонской Республики и начального образования в Таллинне.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО DELFI: Дневник эстонского путешественника. Сиреневый рай в Латвии

01.06.2018
На юге Латвии, недалеко от Елгавы, есть небольшой городок Добеле. Туристов здесь мало, город живет тишиной и спокойствием. Но раз в год, когда воздух наполнен ароматами цветущей сирени, в Добеле устремляются сотни как жителей Латвии, так и иностранных туристов. И едут они все сюда только для того, чтоб увидеть настоящий сиреневый рай в парке-саду Петериса Упитиса.
Подробнее


-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Jaipur
69,- €
27,60 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Panama
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106582004
150,30 €
90,18 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-20% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
167,20 €
-35% Meeste käekell Police CONTACT PL.14537JS/03A
189,- €
122,85 €

Активизировавшиеся комары могут являться переносчиками некоторых заболеваний

01.06.2018
В этом году комары в Эстонии появились раньше обычного. Небывало теплая погода крайне поспособствовала их размножению, в связи с чем назойливые насекомые уже успели порядком насолить любителям отдыха на природе, пишет Õhtuleht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В этих европейских странах телефоном следует пользоваться осмотрительно!

01.06.2018
Вот уже больше года, как на территории Европейского экономического сообщества отменен внутренний роуминг, и некоторые ошибочно полагают, что теперь можно неограниченно пользоваться разговорной связью и интернетом повсюду в Европе. Но это не так: в двух странах Старого Света действуют прежние условия – и это может обернуться весьма существенными издержками, сообщает пресс-служба Tele2.
Подробнее

Слабонервным не смотреть! Томми Кэш представил видеоклип на песню “Little Molly”

01.06.2018
Эстонский исполнитель Томми Кэш, известный своими странными и трешовыми клипами, представил новую работу на песню “Little Molly”. В клипе снялось много актеров, но все они слегка похожи на Томми. Или не слегка? Смотрите видео!
Подробнее

ФОТО: "Равных по качеству и удобству нет во всей Прибалтике". Lux Express представила новые автобусы

01.06.2018
Автобусный парк Lux Express пополнило 15 сделанных по спецзаказу автобусов. По словам владельца компании Хуго Осула, равных им по качеству и удобству нет во всей Прибалтике. Общая сумма инвестиции — 5,5 млн евро.
Подробнее