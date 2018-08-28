ФОТО: Наконец-то! Транспортная развязка в Хааберсти готова

Подрядный договор о реконструкции перекрестка в Хааберсти был подписан с фирмой Nordecon Eesti, работы начались 2 мая прошлого года. Общая стоимость их составила 20,2 миллиона евро, сообщает Раэпресс.

Обновлены почти 3 километра проезжей части, построен виадук, перестроены тротуары и велодорожки длиной 1,7 км, 2,3 км построено новых тротуаров и велодорожек, созданы три новых и реконструированы четыре регулируемых светофорами перекрестка. Кроме того, проведены большие работы по реконструкции освещения, озеленения, подземных коммуникаций, воздушных и кабельных электролиний с распределительными щитами.

Восьмипролетный виадук имеет длину около 280 метров, а со съездами и въездами — почти 600 метров, два пешеходных туннеля суммарно насчитывают 92 метра. Длина велодорожек составляет 3,7 км, озеленение проведено на площади 40 тысяч кв.м.