28.08.2018, 18:10

ФОТО: Наконец-то! Транспортная развязка в Хааберсти готова

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rus.delfi.ee
EST 15
Galerii: 39 pilti
Rekonstrueeritud Haabersti ristmiku avamine Foto: Karin Kaljuläte

Во вторник, 28 августа, состоялось праздничное открытие столичной развязки Хааберсти — таким образом наконец завершились строительные работы, начавшиеся еще 2 мая 2017 года.

Подрядный договор о реконструкции перекрестка в Хааберсти был подписан с фирмой Nordecon Eesti, работы начались 2 мая прошлого года. Общая стоимость их составила 20,2 миллиона евро, сообщает Раэпресс.

Обновлены почти 3 километра проезжей части, построен виадук, перестроены тротуары и велодорожки длиной 1,7 км, 2,3 км построено новых тротуаров и велодорожек, созданы три новых и реконструированы четыре регулируемых светофорами перекрестка. Кроме того, проведены большие работы по реконструкции освещения, озеленения, подземных коммуникаций, воздушных и кабельных электролиний с распределительными щитами.

Восьмипролетный виадук имеет длину около 280 метров, а со съездами и въездами — почти 600 метров, два пешеходных туннеля суммарно насчитывают 92 метра. Длина велодорожек составляет 3,7 км, озеленение проведено на площади 40 тысяч кв.м.

Tallinn Hockey weekend
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