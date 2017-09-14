14.09.2017, 09:53

ФОТО: Накануне выборов столичные власти выпустили газету за более чем 9100 евро

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rus.delfi.ee
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Tallinna Turud
Tallinna TurudFoto: Tiit Blaat

Незадолго до выборов столичные власти выпустили отпечатанную на глянцевой бумаге газету, которая обошлась городу в более чем 9100 евро вместе с налогом с оборота.

По словам директора газеты ”Tallinna Turud” Керсти Оттесон, издание выходило и прошлой, и позапрошлой осенью.

Тираж газеты в этом году составил 127 750 экземпляров, из которых 122 000 были разосланы напрямую в почтовые ящики, а остальные можно было получить на подведомственных Tallinn Turud рынках.

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