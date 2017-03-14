ФОТО: Найденный среди выброшенного в лесу мусора конверт привел МуПо к нарушителю

В конце февраля патруль Муниципальной полиции обнаружил в лесу Астангу строительные отходы и мешки с бытовым мусором. Среди мусора был найден конверт, указанные на котором адрес и имя позволили МуПо вычислить нарушителя.

Сначала владелец дома в волости Харку отрицал свою причастность к несанкционированному складированию мусора, однако спустя несколько дней признался в содеянном и раскаялся.



Мужчина рассказал, что обычно он собирает мусор в свой старый служебный автомобиль, а потом отвозит его на станцию приема отходов. В тот злополучный день по пути на работу он встретил бывшего коллегу, который волею судеб направлялся на станцию отходов и выразил готовность отвести и его пакет.

Сам коллега проживает в многоквартирном доме в Пыхья-Таллинне. Он рассказал, что поскольку в доме отсутствует квартирное товарищество, а он располгает подходящим транспортным средством, то жильцы попросили его вывести скопившийся во дворе дома строительный мусор. Задача оказалось, однако, не такой простой. ”Я погрузил мусор и попытался сдать его на Малева, 4. Но там сказали, что принимают только кирпич и бетон. Тогда я поехал на свалку на Петербургском шоссе, но там потребовали отсортировать отходы. Тогда я поехал на Рахумяэ 5а, но там мне сказали, что больше строительные отходы они не принимают. В итоге я и отвез их в лес”, — поведал мужчина.

На сегодняшний момент он уже получил денежный штраф, а также убрал сложенный им в лесу мусор. Мужчина отмечает, что государственная система по обращению с отходами могла бы быть более гибкой и понятной для простого человека.