26.02.2017, 09:10

ФОТО: Находящиеся в Ливане эстонские военные отметили годовщину ЭР

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rus.delfi.ee
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Vabariigi aastapäev Liibanonis
Vabariigi aastapäev LiibanonisFoto: kaitsevägi

Дислоцирующиеся в Южном Ливане в составе ирландско-финского батальона эстонские военные пехотного подразделения Estpla-22 отметили годовщину Эстонской Республики традиционным поднятие флага и построением.

Через Skype военнослужащих поздравили президент Эстонии Керсти Кальюлайд и главнокомандующий Силами обороны Рихо Террас, которые отметили их роль «в обеспечении мира и представлении Эстонии в международном сотрудничестве» и пожелали хорошего праздника.

Кроме того, для служащих батальона были организованы различные спортивно-развлекательные мероприятия на эстонский манер.

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