ФОТО: Находящиеся в Ливане эстонские военные отметили годовщину ЭР

Дислоцирующиеся в Южном Ливане в составе ирландско-финского батальона эстонские военные пехотного подразделения Estpla-22 отметили годовщину Эстонской Республики традиционным поднятие флага и построением.
Через Skype военнослужащих поздравили президент Эстонии Керсти Кальюлайд и главнокомандующий Силами обороны Рихо Террас, которые отметили их роль «в обеспечении мира и представлении Эстонии в международном сотрудничестве» и пожелали хорошего праздника.
Кроме того, для служащих батальона были организованы различные спортивно-развлекательные мероприятия на эстонский манер.
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