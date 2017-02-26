ФОТО: Находящиеся в Ливане эстонские военные отметили годовщину ЭР

Дислоцирующиеся в Южном Ливане в составе ирландско-финского батальона эстонские военные пехотного подразделения Estpla-22 отметили годовщину Эстонской Республики традиционным поднятие флага и построением.

Через Skype военнослужащих поздравили президент Эстонии Керсти Кальюлайд и главнокомандующий Силами обороны Рихо Террас, которые отметили их роль «в обеспечении мира и представлении Эстонии в международном сотрудничестве» и пожелали хорошего праздника.



Кроме того, для служащих батальона были организованы различные спортивно-развлекательные мероприятия на эстонский манер.