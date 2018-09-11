ФОТО: Награды получили 108 спасателей и простых жителей Эстонии, пришедших другим на помощь

11.09.2018, 17:46ФОТО: Награды получили 108 спасателей и простых жителей Эстонии, пришедших другим на помощь (3) rus.delfi.ee EST Galerii: 107 pilti Foto: Jaanus Lensment Сегодня прошла торжественная церемония награждения спасателей, а также граждан Эстонии, которые проявили особенную отвагу при спасении человеческих жизней и имущества или внесли особый вклад в развитие спасательной деятельности. Было отмечено 108 человек — рекордное число.На церемонии награждения присутствовала и президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая вручала медали за спасение жизни. Директор Спасательного департамента Куно Таммеару и министр внутренних дел Андрес Анвельт вручили знаки отличия. Share Tweet Читайте также: Андрес Анвельтграждане ЭстонииКерсти КальюлайдКуно Таммеарупрезидент Эстонии У нас технические проблемы. Пожалуйста, попробуйте позже.