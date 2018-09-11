ФОТО: Награды получили 108 спасателей и простых жителей Эстонии, пришедших другим на помощь

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Сегодня прошла торжественная церемония награждения спасателей, а также граждан Эстонии, которые проявили особенную отвагу при спасении человеческих жизней и имущества или внесли особый вклад в развитие спасательной деятельности.