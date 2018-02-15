ФОТО: Наглядное пособие по обмену шпионами между Эстонией и Россией

Издание Eesti Ekspress на примере обмена Эстона Кохвера и Райво Суси составило шуточный ”свод правил этикета” процедуры обмена шпионами между Эстонией и Россией.
1. Действующие лица прибывают на погранпункт Койдула на темных Volkswagen Transporter. Неприметный, но надежный и безопасный автомобиль. Русские на всякий случай еще и скрутили со своей машины номер.
2. На мосту встречаются представитель российской стороны и заместитель директора КаПо Александр Тоотс. Они здороваются (звучат ”tere” и ”привет”), выражают восхищение Пиузой и разводят руками, как бы показывая, что ну вот, мол, мы и встретились вновь.
3. Тоотс и российский чиновник достают из карманов документы, какое-то время размахивают ими, а затем подают сидящим в машине знак, что можно приступать к обмену.
4. Из автомобилей выходят мужчины со спортивной сумкой и в потрепанной куртке или толстовке. Это и есть шпионы.
5. Вместе со шпионами из машин выходят вооруженные люди в масках. При обмене Кохвера у русских с этим пунктом что-то пошло не так.
6. В противовес эстонским ”шкафам” русские более походили на ласнамяэских наркоманов в кепках и платках, закрывающих половину лица.
7. Как показал обмен Райво Суси, из этой ошибки были извлечены уроки.
8. Теперь все четверо находятся на мосту. Российский представитель и шпион Алексей Дрессен обнимаются так крепко, будто хотят, чтобы этот миг никогда не кончался.
9. Александр Тоотс тоже предпринимает попытку обнять Эстона Кохвера, но выясняется, что тот не особый любитель.
10. Райво Суси заключению в объятия поддается более охотно.
11. Передающие машут друг другу: ”До новых встреч!”. Стороны возвращаются в свои машины и уезжают. Эстонская общественность больше о своих спасенных шпионах не слышит.