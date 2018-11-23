ФОТО: Над ряпинаской "лже-елкой" надругались вандалы: теперь из нее смастерят венки

По словам руководителя местной отопительной фирмы AS Revekor Вильи Кветковски, в ожидании решения елку отнесли на площадку перед котельной города. ”Мы держим там мусор от веток и различные остатки, которые появляются после обработки дерева. Елку мы положили туда, чтобы защитить крону. Ночью кто-то проник туда и отрезал самые красивые ветки сбоку елки”, — рассказала Кветковски.

Елку волости пожертвовал местный житель, который в любом случае собирался спилить дерево. По словам Кветковски, когда она давала разрешение на внос елки, то не знала, что у властей волости елка уже есть и за нее уже заплачено.

Вильи Кветковски считает, что об этой ситуации не стоит и говорить, это было просто непонимание. ”У меня в волости и без этого хватает интриг, я не хочу их еще создавать”, сказала женщина.

По ее словам, отрезанные ветки елки они подарили составителям икебан, чтобы те могли сделать из них венки.

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