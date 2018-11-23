23.11.2018, 18:50

ФОТО: Над ряпинаской "лже-елкой" надругались вандалы: теперь из нее смастерят венки


rus.delfi.ee
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Räpina jõulukuuse saaga
Räpina jõulukuuse saagaFoto: Argo Ingver

Сегодня в Ряпина установили елку, купленную у RMK. Несколько же дней назад на площадь поставили другую елку, которая досталась волости совершенно бесплатно от местного жителя и для которой тоже обещали найти место. Сегодня ночью вандалы надругались над боковой частью елки, отрезав ветки. Теперь эту елку поставить на всеобщее обозрение уже нельзя.

По словам руководителя местной отопительной фирмы AS Revekor Вильи Кветковски, в ожидании решения елку отнесли на площадку перед котельной города. ”Мы держим там мусор от веток и различные остатки, которые появляются после обработки дерева. Елку мы положили туда, чтобы защитить крону. Ночью кто-то проник туда и отрезал самые красивые ветки сбоку елки”, — рассказала Кветковски.

Елку волости пожертвовал местный житель, который в любом случае собирался спилить дерево. По словам Кветковски, когда она давала разрешение на внос елки, то не знала, что у властей волости елка уже есть и за нее уже заплачено.

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Вильи Кветковски считает, что об этой ситуации не стоит и говорить, это было просто непонимание. ”У меня в волости и без этого хватает интриг, я не хочу их еще создавать”, сказала женщина.

По ее словам, отрезанные ветки елки они подарили составителям икебан, чтобы те могли сделать из них венки.

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