ФОТО: Национальная опера ”Эстония” покорила Москву

Последний раз артисты ”Эстонии” выступали на сцене ”Большого” в 1989 году. По словам продюсера театра Вельо Поома, билеты была распроданы менее чем за три недели. Всего представления посмотрело около 9 000 человек, часть из них приехали специально из Эстонии.