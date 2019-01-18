18.01.2019, 09:50

ФОТО: Национальная опера ”Эстония” покорила Москву


rus.delfi.ee
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Rahvusooper Estonia Moskvas Foto: Tanel Meos

В течение четырех дней труппа театра ”Эстония” дала в московском Большом театре четыре представления. Публика аплодировала стоя, пишет Eesti Päevaleht.

Последний раз артисты ”Эстонии” выступали на сцене ”Большого” в 1989 году. По словам продюсера театра Вельо Поома, билеты была распроданы менее чем за три недели. Всего представления посмотрело около 9 000 человек, часть из них приехали специально из Эстонии.

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