ФОТО: Начался судебный процесс по делу Меэлиса Пая

Сегодня в Харьюском уездном суде начался процесс по делу о коррупции Меэлиса Пая.

Бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции начало производство о проступке в отношении Пая, заподозрив его в коррупционном использовании его служебного положения или влияния.

По словам адвоката Меэлиса Пая, Департамент полиции и погранохраны передал его дело о проступке в суд для рассмотрения в предусмотренном статьей 87 Деликтно-процессуального кодекса порядке. В случае вменяемого Меэлису Паю проступка ведущее внесудебное производство учреждение не компетентно принимать решения о наказании, и поэтому дело передано на рассмотрение в суд.

Меэлиса Пая весной сняли с должности председателя совета Горхолла, потому что он заключил с самим собой трудовой договор на замещение должности художественного руководителя, причем условия договора не были оговорены с представителем владельца.