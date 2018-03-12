ФОТО: Начался ремонт улицы Гонсиори, участок между Манеэжи и Пронкси перекрыт

В 10 утра в Таллинне началась реконструкция улицы Гонсиори на участке между улицами Манеэжи и Пронкси. Работы должны завершиться к 2 мая.

Улица Гонсиори будет реконструирована от перекрестка с улицей Манеэжи до Лаагна теэ, протяженность участка составит примерно 1,5 км. Также будет реконструирован отрезок протяженностью 0,3 км на Лаагна теэ, 0,21 км ул. Тюрнпуу, будет построена велосипедная дорожка длиной 0,9 км по краю улицы Кундери.

Всего будет реконструировано около 2,01 км проезжей части, а также созданы и отремонтированы пешеходные и велосипедные дорожки протяженностью около 4,86 км. В ходе ремонтных работ будут реконструированы 11 перекрестков со светофорами, а рядом с магазином Torupilli Selver построят парковку Pargi ja Reisi (”припаркуйся и поезжай”).