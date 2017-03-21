ФОТО: Началось второе предварительное заседание по делу Сависаара. Поднимут ли вопрос здоровья?

Во вторник в 08:30 утра в Харьюском уездном суде началось второе предварительное заседание по т. н. ”делу Сависаара”, на котором, помимо прочего, может быть поднят вопрос о его здоровье.

В ноябре 2016 года Государственная прокуратура предъявила обвинения Эдгару Сависаару, MTÜ Eesti Keskerakond, председателю горсобрания Калеву Калло, бывшему советнику мэрии и еще пяти предприятиям. Первое предварительное заседание состоялось в середине февраля. Тогда защита Сависаара ходатайствовала о дополнительном времени. Подсудимые в сегодняшнем заседании участвовать не будут, их интересы представят адвокаты. Ранее защитник Саивсаара Оливер Няэс исключил возможность согласительного производства.