ФОТО: Начались работы по удалению граффити с фасада Горхолла

Сегодня утром начались работы по удалению граффити с фасада Горхолла. На этой уйдет около трех недель, оплатит работы Tallinna Linnahalli AS.

”Горхоллу в любом случае пришлось бы своими силами удалять со стен граффити, которые были там еще до этого, — сказала ранее представитель Таллиннского департамента городского планирования Маргит Локк. — Данные картины на стенах планировались как временные, и перед запуском проекта была договоренность, что поскольку Горхолл все равно должен сам удалить со стен нанесенные еще раньше граффити, то он удалит и картину, нанесенную в рамках данного проекта”.

Работы по удалению картин проведет SodaBlast OÜ. ”Согласно имеющейся у меня информации, очищение стен обойдется в среднем в 2-4 евро за м2”, — сказала Халлик-Юргенстейн. Художники успели разрисовать около 1500 м2.

Напомним, что на проект Таллиннским горсобранием было выделено 15 000 евро. Еще 10 000 евро выделил сам Горхоллл.