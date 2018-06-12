ФОТО: Началась реновация ведущей к Монументу свободы лестницы

На площади Вабадузе в Таллинне началась реновация ведущей к Монументу свободы лестницы, а также ведущей к башне Кик-ин-де-Кёк лестницы Майери.
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Денуклеаризация и гарантии безопасности: обнародован текст документа, подписанного Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре
12.06.2018
По итогам саммита в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились о начале денуклеаризации Северной Кореи в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Об этом сказано в совместном заявлении, подписанном лидерами США и КНДР 12 июня, текст котрого публикует Reuters. Ранее суть подписанного документа была неясна.
ФОТО: Утром воры вломились в магазин электроники в центре Таллинна, ущерб достигает 10 000 евро
12.06.2018
Euronics и Tele2 попали в черный список Департамента защиты прав потребителей — по ошибке
12.06.2018
Департамент защиты прав потребителей внес торговую сеть по продаже электроники Euronics и оператора сети Tele2 в черный список. Причина — предприятия не выполнили постановления в пользу потребителя в течение 30 дней. Оказалось, что их добавили в список ошибочно, так у департамента была неверная информация.
ФОТО: В Хаапсалу творятся таинственные дела: на кладбище гибнут птицы, а живые ведут себя более чем странно
12.06.2018
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
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12 мужчин осуждены за покупку секса у несовершеннолетних — среди них руководитель крупной фирмы
12.06.2018
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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
ФОТО: Туалетная бумага, тампоны, презервативы... В Тарту сточные воды стекают прямо в Эмайыги
12.06.2018