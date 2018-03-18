ФОТО: Наблюдающая за выборами в РФ Иванова — Delfi: значки и шарики — вот и все подарки, которые мне довелось увидеть

Депутат Ольга Иванова, которая находится сейчас в Москве и по приглашению Госдумы наблюдает за выборами президента РФ, в интервью Delfi сказала, что активность избирателей была заметна уже с утра.

”Много людей приходят, чтобы проголосовать и отдать свой голос. На удивление встречаются и люди среднего возраста, и пожилые, и молодежь. То есть совершенно разные”, — отметила Иванова.

Депутат утверждает, что, вопреки множественным сообщениям о различных подарках взамен на явку, она ничего подобного не видела. ”Подарки — это разве что значок о том, что человек проголосовал, и шарики. Это все, что мы увидели на избирательных участках. Никаких билетов в театр или на концерт я не наблюдала”.

”Одна пожилая женщина рассказала мне, что пришла, чтобы поддержать сегодняшний курс, - продолжила Иванова. - На ее взгляд, все правильно, а нападки относительно якобы вмешательства России в предвыборный процесс других стран, — это, естественно, ложь и преувеличение. Она сказала, что, скорее, это другие страны пытаются оказать влияние на российские выборы”.



По словам Ивановой, все международные наблюдатели разделены на разные группы: ”В нашей группе — представители Израиля, Германии, Эстонии, Греции и Франции”.

”На мой взгляд, такие страхи совершенно не оправданы, — ответила Иванова на просьбу прокомментировать отказ Марта Нуття от поездки в качестве наблюдателя. — Организация хорошая, бояться нечего. Если вы хотите увидеть объективную картинку, то надо обязательно посмотреть на все своими глазами”.

”Новшеством на этих выборах стало то, что до 12 числа по интернету люди могли подать заявление в ЦИК, если знали, что в день выборов будут находиться, к примеру, не в Ярославле, где у них регистрация, а в Москве. Тогда они могут проголосовать там, где находятся физически. Наверное, это в каком-то смысле добавляет проблем. Например, на один из наших участков звонили из Татарстана, так как выяснилось, что люди заявление подали, а в итоге в Москву не поехали. Членам комиссии пришлось проверять,проголосовали ли эти люди. Конечно, это добавляет проблем”.



По словам Ивановой, электронные считыватели на участках в каком-то смысле напоминают эстонское э-голосование, но разница все же существенна. ”Мы с интересом наблюдали электронные считыватели, которые установлены на участках. Возник вопрос о механизме передачи этих данных. Нам ответили, что со считывателей данные автоматически переходят в ЦИК, но потом бюллетени пересчитываются. То есть физически они есть и их всегда можно проверить. Это, конечно, серьезное отличие от от нашей системы. Это — не электронные выборы”, — подчеркнула депутат.

По словам Ивановой, в качестве наблюдателя в России она впервые. Ее группа работает в Центральном районе Москвы, хотя другие группы и уехали в регионы.

”Теперь в России наблюдателей могут приглашать только определенные структуры, Программу и координацию по избирательным участкам составляет для всех ЦИК”, — сказала Иванова, которая была приглашена Государственной думой РФ.