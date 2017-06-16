ФОТО: На встрече с президентом Франции Ратас подчеркнул важность сохранения единства Европы

На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном премьер-министр Ратас подчеркнул необходимость сохранять единство Европы и сосредоточиться вместо различий на объединяющих нас ценностях и целях, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

”Без Франции Европейский союз не был бы таким, каким мы знаем его сегодня. С самого момента создания Европейского союза Франция являлась одним из ведущих его государств, и мне отрадно сознавать сегодня, что Франция ощущает всю полноту своей ответственности за единую Европу”, — сказал Ратас. Он добавил, что полностью разделяет желание президента быстрыми темпами развивать эффективный и сильный Европейский союз, который защищает своих граждан и открывает перед ними новые возможности.

”Искренне признателен президенту Макрону за то, что на центральное место в своей кампании он выдвинул сильный и ориентированный на сотрудничество Европейский союз, — сказал Ратас. — Результат недавних президентских выборов во Франции для многих людей стал поворотным пунктом, принесшим в Европу новую энергию, надежды и оптимизм. Мы понимаем: того, что объединяет страны-члены ЕС, гораздо больше, чем того, что нас разъединяет”.

Премьер-министр ознакомил президента Франции с приоритетами председательства Эстонии, каковыми являются Европа с открытой и инновационной экономикой, безопасная и защищенная Европа, цифровая Европа и свободный обмен данными, а также вовлекающее и устойчивое развитие Европы.

Ратас выразил надежду, что Макрон найдет возможность принять участие в саммите по цифровой проблематике, который состоится в Таллинне в конце сентября. ”Европа должна идти в ногу с развитием технологий, которые пронизывают повседневную жизнь наших жителей, предприятий и государств и изменяют ее. Современные э-услуги и решения оказывают влияние на рабочие места, образование, здравоохранение, а также на наше общее благополучие”, — отметил Ратас.

На встрече обсуждались, кроме того, вопросы европейской безопасности, миграции, регулирования социальной сферы, а также политика в области климата и энергетическая политика. Шла речь и о продолжающейся агрессии России в отношении Украины и о необходимости продолжения санкций.

Ратас отметил, что Эстония высоко ценит участие французских вооруженных сил в размещенной на территории Эстонии боевой группе НАТО, и выразил надежду на то, что Франция продолжит свое присутствие. Эстония и Франция тесно сотрудничают в различных международных операциях в Африке, на Ближнем Востоке, а также в вопросах киберзащиты.

Эстония, как и Франция, выступает за углубление европейского сотрудничества в области обороны, повышение его эффективности и более плотное сотрудничество Европейского союза с НАТО. Ратас также подчеркнул необходимость защиты внешних границ Европейского союза и заинтересованность Эстонии в новой стратегии кибербезопасности.

Сегодня премьер-министр Ратас встретился также с представителями организации MEDEF, объединяющей крупнейшие предприятия и крупнейших предпринимателей Франции, чтобы обсудить с ними развитие двустороннего экономического сотрудничества. Ратас рассказал о развитии экономики Эстонии и о благоприятном инвестиционном и бизнес-климате.